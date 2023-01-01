كرونة آيسلندية إلى دينار بحريني

تحويل ISK إلى BHD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
2.766 bhd

1.00000 ISK = 0.00277 BHD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:25 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

ISK إلى BHD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 BHD
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0662588.64221.437151.659020.9625518.3023
1GBP1.153811.2303102.281.658261.914271.1105921.1182
1USD0.93790.81281183.13451.347851.555940.902717.1651
1INR0.01128130.009777050.012028710.01621290.01871590.01085830.206474

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دينار بحريني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BHD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى BHD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for كرونا أيسلندية

ISK إلى USD

ISK إلى EUR

ISK إلى SGD

ISK إلى CAD

ISK إلى AUD

ISK إلى GBP

ISK إلى NZD

ISK إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Icelandic Króna / Bahraini Dinar
1 ISK0.00277 BHD
5 ISK0.01383 BHD
10 ISK0.02766 BHD
20 ISK0.05532 BHD
50 ISK0.13831 BHD
100 ISK0.27662 BHD
250 ISK0.69156 BHD
500 ISK1.38312 BHD
1000 ISK2.76624 BHD
2000 ISK5.53248 BHD
5000 ISK13.83120 BHD
10000 ISK27.66240 BHD
معدلات التحويل Bahraini Dinar / Icelandic Króna
1 BHD361.50100 ISK
5 BHD1807.50500 ISK
10 BHD3615.01000 ISK
20 BHD7230.02000 ISK
50 BHD18075.05000 ISK
100 BHD36150.10000 ISK
250 BHD90375.25000 ISK
500 BHD180750.50000 ISK
1000 BHD361501.00000 ISK
2000 BHD723002.00000 ISK
5000 BHD1807505.00000 ISK
10000 BHD3615010.00000 ISK