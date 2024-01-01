İzlanda kronundan Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile ISK → BHD çevirin

1.000 isk
2,721 bhd

1.00000 ISK = 0.00272 BHD

06:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURSGDCADAUDGBPNZDZAR
1 USD10.931851.347351.354151.539760.795641.6427119.0244
1 EUR1.0731511.445911.453211.65240.853831.7628720.416
1 SGD0.7421980.69160711.005051.142810.5905221.2192214.1199
1 CAD0.7384710.6881340.99497811.137070.5875571.2130914.049

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İzlanda kronundan Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ISK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ISK → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İzlanda kronu için en iyi döviz çiftleri

ISK → USD

ISK → EUR

ISK → SGD

ISK → CAD

ISK → AUD

ISK → GBP

ISK → NZD

ISK → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İzlanda Kronu / Bahreyn Dinarı
1 ISK0.00272 BHD
5 ISK0.01360 BHD
10 ISK0.02721 BHD
20 ISK0.05441 BHD
50 ISK0.13604 BHD
100 ISK0.27207 BHD
250 ISK0.68018 BHD
500 ISK1.36035 BHD
1000 ISK2.72071 BHD
2000 ISK5.44142 BHD
5000 ISK13.60355 BHD
10000 ISK27.20710 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / İzlanda Kronu
1 BHD367.55100 ISK
5 BHD1837.75500 ISK
10 BHD3675.51000 ISK
20 BHD7351.02000 ISK
50 BHD18377.55000 ISK
100 BHD36755.10000 ISK
250 BHD91887.75000 ISK
500 BHD183775.50000 ISK
1000 BHD367551.00000 ISK
2000 BHD735102.00000 ISK
5000 BHD1837755.00000 ISK
10000 BHD3675510.00000 ISK