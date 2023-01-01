كرونة آيسلندية إلى دولار جزر كايمان

تحويل ISK إلى KYD بسعر الصرف الحقيقي

1000 isk
6.09 kyd

1.00000 ISK = 0.00609 KYD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:31 UTC
تتبع سعر الصرف
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ISK إلى KYD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ISK → 0 KYD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866851.0661588.63381.437761.660020.9628518.2993
1GBP1.153611.2299102.2471.658581.914991.1107521.1099
1USD0.937950.813074183.13451.348551.557030.903117.1639
1INR0.01128240.009780230.012028710.01622130.0187290.01086310.206459

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة آيسلندية إلى دولار جزر كايمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ISK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KYD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ISK الحالي إلى KYD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Icelandic Króna / دولار جزر كايمان
1 ISK0.00609 KYD
5 ISK0.03045 KYD
10 ISK0.06090 KYD
20 ISK0.12180 KYD
50 ISK0.30451 KYD
100 ISK0.60902 KYD
250 ISK1.52255 KYD
500 ISK3.04509 KYD
1000 ISK6.09018 KYD
2000 ISK12.18036 KYD
5000 ISK30.45090 KYD
10000 ISK60.90180 KYD
معدلات التحويل دولار جزر كايمان / Icelandic Króna
1 KYD164.19900 ISK
5 KYD820.99500 ISK
10 KYD1641.99000 ISK
20 KYD3283.98000 ISK
50 KYD8209.95000 ISK
100 KYD16419.90000 ISK
250 KYD41049.75000 ISK
500 KYD82099.50000 ISK
1000 KYD164199.00000 ISK
2000 KYD328398.00000 ISK
5000 KYD820995.00000 ISK
10000 KYD1641990.00000 ISK