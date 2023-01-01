نغولتروم بوتاني (BTN)

اسم العملة

نغولتروم بوتاني

رمز العملة

Nu.

سعر الصرف BTN

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
من BTN0.012030.016220.227000.011300.009760.016440.020310.01869
إلى BTN83.0916061.670404.4053188.48010102.4270060.8173049.2401053.49850

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

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