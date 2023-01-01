نغولتروم بوتاني (BTN)
اسم العملة
نغولتروم بوتاني
رمز العملة
Nu.
سعر الصرف BTN
|USD
|CAD
|ZAR
|EUR
|GBP
|SGD
|NZD
|AUD
|من BTN
|0.01203
|0.01622
|0.22700
|0.01130
|0.00976
|0.01644
|0.02031
|0.01869
|إلى BTN
|83.09160
|61.67040
|4.40531
|88.48010
|102.42700
|60.81730
|49.24010
|53.49850
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.