نغولتروم بوتاني إلى دولار برمودي

تحويل BTN إلى BMD بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
12.03 bmd

1.00000 BTN = 0.01203 BMD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:41 UTC
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BTN إلى BMD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BMD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064788.51911.436871.660610.957618.2098
1GBP1.1573411.2322102.4451.662921.921861.1082721.0746
1USD0.939250.811557183.13991.349551.55970.8993517.1032
1INR0.0112970.009761340.012027910.01623230.01875990.01081730.205716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار برمودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BMD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BMD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Bermudan Dollar
1 BTN0.01203 BMD
5 BTN0.06017 BMD
10 BTN0.12035 BMD
20 BTN0.24070 BMD
50 BTN0.60174 BMD
100 BTN1.20349 BMD
250 BTN3.00872 BMD
500 BTN6.01745 BMD
1000 BTN12.03490 BMD
2000 BTN24.06980 BMD
5000 BTN60.17450 BMD
10000 BTN120.34900 BMD
معدلات التحويل Bermudan Dollar / نغولتروم بوتاني
1 BMD83.09160 BTN
5 BMD415.45800 BTN
10 BMD830.91600 BTN
20 BMD1661.83200 BTN
50 BMD4154.58000 BTN
100 BMD8309.16000 BTN
250 BMD20772.90000 BTN
500 BMD41545.80000 BTN
1000 BMD83091.60000 BTN
2000 BMD166183.20000 BTN
5000 BMD415458.00000 BTN
10000 BMD830916.00000 BTN