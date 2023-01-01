نغولتروم بوتاني إلى روبية سريلانكي

تحويل BTN إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٣٬٩١١٫٣٥ lkr

1.00000 BTN = 3.91135 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:41 UTC
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BTN إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.064788.53371.43661.65970.957618.2104
1GBP1.1576111.23255102.4911.663081.921361.1085321.0813
1USD0.939250.811326183.15371.34931.558850.899417.1038
1INR0.01129510.009756950.012025910.01622660.01874660.01081610.205689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / روبية سريلانكية
1 BTN3.91135 LKR
5 BTN19.55675 LKR
10 BTN39.11350 LKR
20 BTN78.22700 LKR
50 BTN195.56750 LKR
100 BTN391.13500 LKR
250 BTN977.83750 LKR
500 BTN1955.67500 LKR
1000 BTN3911.35000 LKR
2000 BTN7822.70000 LKR
5000 BTN19556.75000 LKR
10000 BTN39113.50000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / نغولتروم بوتاني
1 LKR0.25567 BTN
5 LKR1.27833 BTN
10 LKR2.55666 BTN
20 LKR5.11332 BTN
50 LKR12.78330 BTN
100 LKR25.56660 BTN
250 LKR63.91650 BTN
500 LKR127.83300 BTN
1000 LKR255.66600 BTN
2000 LKR511.33200 BTN
5000 LKR1278.33000 BTN
10000 LKR2556.66000 BTN