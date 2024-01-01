Bhutan ngultrumundan Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile BTN → LKR çevirin

1.000 btn
3.568,29 lkr

1,000 BTN = 3,568 LKR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37718,8620,940,8031,3621,6841,547
1 CAD0,726113,6940,6820,5830,9881,2231,123
1 ZAR0,0530,07310,050,0430,0720,0890,082
1 EUR1,0641,46620,07110,8551,4491,7921,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bhutan ngultrumundan Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Sri Lanka Rupisi
1 BTN3,56829 LKR
5 BTN17,84145 LKR
10 BTN35,68290 LKR
20 BTN71,36580 LKR
50 BTN178,41450 LKR
100 BTN356,82900 LKR
250 BTN892,07250 LKR
500 BTN1.784,14500 LKR
1000 BTN3.568,29000 LKR
2000 BTN7.136,58000 LKR
5000 BTN17.841,45000 LKR
10000 BTN35.682,90000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Bhutan Ngultrumu
1 LKR0,28025 BTN
5 LKR1,40123 BTN
10 LKR2,80246 BTN
20 LKR5,60492 BTN
50 LKR14,01230 BTN
100 LKR28,02460 BTN
250 LKR70,06150 BTN
500 LKR140,12300 BTN
1000 LKR280,24600 BTN
2000 LKR560,49200 BTN
5000 LKR1.401,23000 BTN
10000 LKR2.802,46000 BTN