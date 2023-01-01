نغولتروم بوتاني إلى روبية إندونيسية

تحويل BTN إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٨٥٬٣١٤ idr

1.00000 BTN = 185.31400 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:42 UTC
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BTN إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 IDR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.064788.52991.436971.659960.9575518.2092
1GBP1.1574711.2325102.4821.663441.921581.1083421.0791
1USD0.939250.811359183.15011.349651.559090.8993517.1027
1INR0.01129560.009757760.012026410.01623150.01875030.0108160.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الروبية الإندونيسية
1 BTN185.31400 IDR
5 BTN926.57000 IDR
10 BTN1853.14000 IDR
20 BTN3706.28000 IDR
50 BTN9265.70000 IDR
100 BTN18531.40000 IDR
250 BTN46328.50000 IDR
500 BTN92657.00000 IDR
1000 BTN185314.00000 IDR
2000 BTN370628.00000 IDR
5000 BTN926570.00000 IDR
10000 BTN1853140.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / نغولتروم بوتاني
1 IDR0.00540 BTN
5 IDR0.02698 BTN
10 IDR0.05396 BTN
20 IDR0.10793 BTN
50 IDR0.26981 BTN
100 IDR0.53963 BTN
250 IDR1.34906 BTN
500 IDR2.69813 BTN
1000 IDR5.39626 BTN
2000 IDR10.79252 BTN
5000 IDR26.98130 BTN
10000 IDR53.96260 BTN