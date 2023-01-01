نغولتروم بوتاني إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل BTN إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٢٩٦٫٥٩ hnl

1.00000 BTN = 0.29659 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 2:59 UTC
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BTN إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 HNL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.064788.52991.436971.659960.9575518.2092
1GBP1.1574711.2325102.4821.663441.921581.1083421.0791
1USD0.939250.811359183.15011.349651.559090.8993517.1027
1INR0.01129560.009757760.012026410.01623150.01875030.0108160.205685

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / لامبيرا هندوراسي
1 BTN0.29659 HNL
5 BTN1.48294 HNL
10 BTN2.96588 HNL
20 BTN5.93176 HNL
50 BTN14.82940 HNL
100 BTN29.65880 HNL
250 BTN74.14700 HNL
500 BTN148.29400 HNL
1000 BTN296.58800 HNL
2000 BTN593.17600 HNL
5000 BTN1482.94000 HNL
10000 BTN2965.88000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / نغولتروم بوتاني
1 HNL3.37168 BTN
5 HNL16.85840 BTN
10 HNL33.71680 BTN
20 HNL67.43360 BTN
50 HNL168.58400 BTN
100 HNL337.16800 BTN
250 HNL842.92000 BTN
500 HNL1685.84000 BTN
1000 HNL3371.68000 BTN
2000 HNL6743.36000 BTN
5000 HNL16858.40000 BTN
10000 HNL33716.80000 BTN