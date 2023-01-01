100 نغولتروم بوتاني إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل BTN إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ btn
٢٩٫٧٨ hnl

1.00000 BTN = 0.29779 HNL

متوسط سعر صرف السوق عند 3:31 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BTN إلى HNL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 HNL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85531.078789.24951.464871.665820.9539518.3995
1GBP1.1691811.2612104.3491.712711.947651.1153421.5124
1USD0.927050.792896182.7381.3581.544280.884517.0571
1INR0.01120450.009583210.012086310.01641330.01866470.01069040.206158

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / لامبيرا هندوراسي
1 BTN0.29779 HNL
5 BTN1.48893 HNL
10 BTN2.97785 HNL
20 BTN5.95570 HNL
50 BTN14.88925 HNL
100 BTN29.77850 HNL
250 BTN74.44625 HNL
500 BTN148.89250 HNL
1000 BTN297.78500 HNL
2000 BTN595.57000 HNL
5000 BTN1488.92500 HNL
10000 BTN2977.85000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / نغولتروم بوتاني
1 HNL3.35813 BTN
5 HNL16.79065 BTN
10 HNL33.58130 BTN
20 HNL67.16260 BTN
50 HNL167.90650 BTN
100 HNL335.81300 BTN
250 HNL839.53250 BTN
500 HNL1679.06500 BTN
1000 HNL3358.13000 BTN
2000 HNL6716.26000 BTN
5000 HNL16790.65000 BTN
10000 HNL33581.30000 BTN