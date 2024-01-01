10 لمبيرة هندوراسية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل HNL إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

10 hnl
33.56 btn

1.00000 HNL = 3.35594 BTN

Mid-market exchange rate at 08:17
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8545751.08389.75391.464271.653060.9538218.5315
1 GBP1.1701711.26735105.0321.713521.934441.1161321.686
1 USD0.92330.789048182.87531.352051.526370.880717.1113
1 INR0.01114160.009520910.012066310.01631430.01841760.01062680.20647

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / نغولتروم بوتاني
1 HNL3.35594 BTN
5 HNL16.77970 BTN
10 HNL33.55940 BTN
20 HNL67.11880 BTN
50 HNL167.79700 BTN
100 HNL335.59400 BTN
250 HNL838.98500 BTN
500 HNL1677.97000 BTN
1000 HNL3355.94000 BTN
2000 HNL6711.88000 BTN
5000 HNL16779.70000 BTN
10000 HNL33559.40000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / لامبيرا هندوراسي
1 BTN0.29798 HNL
5 BTN1.48989 HNL
10 BTN2.97979 HNL
20 BTN5.95958 HNL
50 BTN14.89895 HNL
100 BTN29.79790 HNL
250 BTN74.49475 HNL
500 BTN148.98950 HNL
1000 BTN297.97900 HNL
2000 BTN595.95800 HNL
5000 BTN1489.89500 HNL
10000 BTN2979.79000 HNL