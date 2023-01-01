نغولتروم بوتاني إلى دولار بروني

تحويل BTN إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
16.46 bnd

1.00000 BTN = 0.01646 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 6:41 UTC
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BTN إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064788.51911.436871.660610.957618.2098
1GBP1.1573411.2322102.4451.662921.921861.1082721.0746
1USD0.939250.811557183.13991.349551.55970.8993517.1032
1INR0.0112970.009761340.012027910.01623230.01875990.01081730.205716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار بروني
1 BTN0.01646 BND
5 BTN0.08231 BND
10 BTN0.16462 BND
20 BTN0.32924 BND
50 BTN0.82310 BND
100 BTN1.64620 BND
250 BTN4.11550 BND
500 BTN8.23100 BND
1000 BTN16.46200 BND
2000 BTN32.92400 BND
5000 BTN82.31000 BND
10000 BTN164.62000 BND
معدلات التحويل دولار بروني / نغولتروم بوتاني
1 BND60.74610 BTN
5 BND303.73050 BTN
10 BND607.46100 BTN
20 BND1214.92200 BTN
50 BND3037.30500 BTN
100 BND6074.61000 BTN
250 BND15186.52500 BTN
500 BND30373.05000 BTN
1000 BND60746.10000 BTN
2000 BND121492.20000 BTN
5000 BND303730.50000 BTN
10000 BND607461.00000 BTN