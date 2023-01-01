100 نغولتروم بوتاني إلى دولار بروني

تحويل BTN إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ btn
١٫٦٤ bnd

1.00000 BTN = 0.01636 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 5:35 UTC
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BTN إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.078989.2791.465311.666640.954418.4093
1GBP1.1690411.26135104.3771.71311.948481.1157421.5224
1USD0.926850.792801182.751.358151.544760.8845517.063
1INR0.01120080.009580680.012084610.01641270.01866780.01068940.206199

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار بروني
1 BTN0.01636 BND
5 BTN0.08181 BND
10 BTN0.16362 BND
20 BTN0.32723 BND
50 BTN0.81808 BND
100 BTN1.63615 BND
250 BTN4.09037 BND
500 BTN8.18075 BND
1000 BTN16.36150 BND
2000 BTN32.72300 BND
5000 BTN81.80750 BND
10000 BTN163.61500 BND
معدلات التحويل دولار بروني / نغولتروم بوتاني
1 BND61.11910 BTN
5 BND305.59550 BTN
10 BND611.19100 BTN
20 BND1222.38200 BTN
50 BND3055.95500 BTN
100 BND6111.91000 BTN
250 BND15279.77500 BTN
500 BND30559.55000 BTN
1000 BND61119.10000 BTN
2000 BND122238.20000 BTN
5000 BND305595.50000 BTN
10000 BND611191.00000 BTN