10 دولار بروني إلى نغولتروم بوتاني

تحويل BND إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

١٠ bnd
٦١٠٫٩٧ btn

1.00000 BND = 61.09650 BTN

متوسط سعر صرف السوق عند 21:33 UTC
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BND إلى BTN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BND → 0 BTN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855851.0776589.11861.465331.671940.9547518.4192
1GBP1.1684311.2591104.1241.712061.953461.1155621.5205
1USD0.927950.794218182.69721.359751.551470.8859517.092
1INR0.0112210.009603930.012092310.01644250.01876090.01071320.206682

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار بروني إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BND في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BND الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار بروني / نغولتروم بوتاني
1 BND61.09650 BTN
5 BND305.48250 BTN
10 BND610.96500 BTN
20 BND1221.93000 BTN
50 BND3054.82500 BTN
100 BND6109.65000 BTN
250 BND15274.12500 BTN
500 BND30548.25000 BTN
1000 BND61096.50000 BTN
2000 BND122193.00000 BTN
5000 BND305482.50000 BTN
10000 BND610965.00000 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار بروني
1 BTN0.01637 BND
5 BTN0.08184 BND
10 BTN0.16368 BND
20 BTN0.32735 BND
50 BTN0.81837 BND
100 BTN1.63675 BND
250 BTN4.09187 BND
500 BTN8.18375 BND
1000 BTN16.36750 BND
2000 BTN32.73500 BND
5000 BTN81.83750 BND
10000 BTN163.67500 BND