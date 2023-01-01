1 نغولتروم بوتاني إلى دولار بروني

تحويل BTN إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

١ btn
٠٫٠٢ bnd

1.00000 BTN = 0.01637 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 5:34 UTC
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BTN إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BND
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85541.07989.28781.46551.66680.954418.411
1GBP1.1690411.26135104.3771.713171.948481.1157421.5224
1USD0.92680.792801182.75051.35821.544760.884517.063
1INR0.01119970.009580620.012084510.01641320.01866770.01068880.206198

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار بروني
1 BTN0.01637 BND
5 BTN0.08183 BND
10 BTN0.16365 BND
20 BTN0.32730 BND
50 BTN0.81826 BND
100 BTN1.63651 BND
250 BTN4.09128 BND
500 BTN8.18255 BND
1000 BTN16.36510 BND
2000 BTN32.73020 BND
5000 BTN81.82550 BND
10000 BTN163.65100 BND
معدلات التحويل دولار بروني / نغولتروم بوتاني
1 BND61.10560 BTN
5 BND305.52800 BTN
10 BND611.05600 BTN
20 BND1222.11200 BTN
50 BND3055.28000 BTN
100 BND6110.56000 BTN
250 BND15276.40000 BTN
500 BND30552.80000 BTN
1000 BND61105.60000 BTN
2000 BND122211.20000 BTN
5000 BND305528.00000 BTN
10000 BND611056.00000 BTN