1 бутанский нгултрум в брунейские доллары
Сконвертируйте BTN в BND по реальному обменному курсу
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|1 BTN в BND
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0163
|0,0164
|Низкий
|0,0161
|0,0161
|В среднем
|0,0162
|0,0162
|Изменить
|-0.93%
|-1.63%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к BND
За последние 30 дней максимальный курс BTN к BND составил 0,0163, а минимальный — 0,0161. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0162. Изменение курса BTN к BND в процентном соотношении составило -0.93.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к BND составил 0,0164, а минимальный — 0,0161. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0162. Изменение курса BTN к BND в процентном соотношении составило -1.63.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в брунейские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и BND из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в BND, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Брунейский доллар / Бутанский нгултрум
|1 BND
|62,24370 BTN
|5 BND
|311,21850 BTN
|10 BND
|622,43700 BTN
|20 BND
|1 244,87400 BTN
|50 BND
|3 112,18500 BTN
|100 BND
|6 224,37000 BTN
|250 BND
|15 560,92500 BTN
|500 BND
|31 121,85000 BTN
|1000 BND
|62 243,70000 BTN
|2000 BND
|124 487,40000 BTN
|5000 BND
|311 218,50000 BTN
|10000 BND
|622 437,00000 BTN