500 نغولتروم بوتاني إلى دولار بروني

تحويل BTN إلى BND بسعر الصرف الحقيقي

٥٠٠ btn
٨٫١٨ bnd

1.00000 BTN = 0.01636 BND

متوسط سعر صرف السوق عند 5:36 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BTN إلى BND مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BND
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85531.078889.26751.465331.666740.954418.4091
1GBP1.1691811.2613104.3691.713221.948711.1158721.5233
1USD0.926950.792833182.7471.35831.5450.884717.0644
1INR0.01120230.009581410.01208510.01641510.01867130.01069160.206224

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار بروني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BND في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BND وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار بروني
1 BTN0.01636 BND
5 BTN0.08182 BND
10 BTN0.16364 BND
20 BTN0.32728 BND
50 BTN0.81820 BND
100 BTN1.63639 BND
250 BTN4.09098 BND
500 BTN8.18195 BND
1000 BTN16.36390 BND
2000 BTN32.72780 BND
5000 BTN81.81950 BND
10000 BTN163.63900 BND
معدلات التحويل دولار بروني / نغولتروم بوتاني
1 BND61.11010 BTN
5 BND305.55050 BTN
10 BND611.10100 BTN
20 BND1222.20200 BTN
50 BND3055.50500 BTN
100 BND6111.01000 BTN
250 BND15277.52500 BTN
500 BND30555.05000 BTN
1000 BND61110.10000 BTN
2000 BND122220.20000 BTN
5000 BND305550.50000 BTN
10000 BND611101.00000 BTN