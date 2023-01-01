نغولتروم بوتاني إلى كواشا ملاوية

تحويل BTN إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٣٬٠٨١٫٩٠ mwk

1.00000 BTN = 13.08190 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 22:6 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BTN إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MWK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.064988.5481.436921.660020.9578518.2076
1GBP1.1576811.2327102.5011.663341.921591.1088821.0766
1USD0.939050.811227183.15151.349351.558850.8993517.0979
1INR0.01129330.009756020.012026210.01622760.01874710.01081580.205623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

BTN إلى USD

BTN إلى CAD

BTN إلى ZAR

BTN إلى EUR

BTN إلى GBP

BTN إلى SGD

BTN إلى NZD

BTN إلى AUD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Malawian Kwacha
1 BTN13.08190 MWK
5 BTN65.40950 MWK
10 BTN130.81900 MWK
20 BTN261.63800 MWK
50 BTN654.09500 MWK
100 BTN1308.19000 MWK
250 BTN3270.47500 MWK
500 BTN6540.95000 MWK
1000 BTN13081.90000 MWK
2000 BTN26163.80000 MWK
5000 BTN65409.50000 MWK
10000 BTN130819.00000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / نغولتروم بوتاني
1 MWK0.07644 BTN
5 MWK0.38221 BTN
10 MWK0.76441 BTN
20 MWK1.52882 BTN
50 MWK3.82206 BTN
100 MWK7.64412 BTN
250 MWK19.11030 BTN
500 MWK38.22060 BTN
1000 MWK76.44120 BTN
2000 MWK152.88240 BTN
5000 MWK382.20600 BTN
10000 MWK764.41200 BTN