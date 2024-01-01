20 كواشا ملاوية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل MWK إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

20 mwk
0.99 btn

1.00000 MWK = 0.04926 BTN

Mid-market exchange rate at 21:59
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565751.083989.79681.469061.661280.95761518.4435
1 GBP1.1674411.2651104.8081.714651.9391.1179621.5268
1 USD0.922550.790451182.8461.355351.532680.8840517.0159
1 INR0.01113630.009541210.012070610.01635990.01850040.0106710.205392

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كواشا ملاوية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MWK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MWK الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Malawian kwachas

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Malawian Kwacha / نغولتروم بوتاني
1 MWK0.04926 BTN
5 MWK0.24629 BTN
10 MWK0.49258 BTN
20 MWK0.98516 BTN
50 MWK2.46291 BTN
100 MWK4.92581 BTN
250 MWK12.31452 BTN
500 MWK24.62905 BTN
1000 MWK49.25810 BTN
2000 MWK98.51620 BTN
5000 MWK246.29050 BTN
10000 MWK492.58100 BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Malawian Kwacha
1 BTN20.30120 MWK
5 BTN101.50600 MWK
10 BTN203.01200 MWK
20 BTN406.02400 MWK
50 BTN1015.06000 MWK
100 BTN2030.12000 MWK
250 BTN5075.30000 MWK
500 BTN10150.60000 MWK
1000 BTN20301.20000 MWK
2000 BTN40602.40000 MWK
5000 BTN101506.00000 MWK
10000 BTN203012.00000 MWK