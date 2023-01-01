10 نغولتروم بوتاني إلى كواشا ملاوية

تحويل BTN إلى MWK بسعر الصرف الحقيقي

١٠ btn
١٢٨٫٩٨ mwk

1.00000 BTN = 12.89780 MWK

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

BTN إلى MWK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MWK
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.0790589.2591.466161.6670.9540518.4022
1GBP1.1689811.2614104.3431.713931.948711.1152621.512
1USD0.926750.79277182.721.358751.544880.884217.0541
1INR0.01120340.009583780.01208910.01642590.0186760.01068910.206167

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى كواشا ملاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MWK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MWK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Malawian Kwacha
1 BTN12.89780 MWK
5 BTN64.48900 MWK
10 BTN128.97800 MWK
20 BTN257.95600 MWK
50 BTN644.89000 MWK
100 BTN1289.78000 MWK
250 BTN3224.45000 MWK
500 BTN6448.90000 MWK
1000 BTN12897.80000 MWK
2000 BTN25795.60000 MWK
5000 BTN64489.00000 MWK
10000 BTN128978.00000 MWK
معدلات التحويل Malawian Kwacha / نغولتروم بوتاني
1 MWK0.07753 BTN
5 MWK0.38766 BTN
10 MWK0.77533 BTN
20 MWK1.55065 BTN
50 MWK3.87663 BTN
100 MWK7.75327 BTN
250 MWK19.38317 BTN
500 MWK38.76635 BTN
1000 MWK77.53270 BTN
2000 MWK155.06540 BTN
5000 MWK387.66350 BTN
10000 MWK775.32700 BTN