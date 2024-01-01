Bhutan ngultrumundan Malavi kvaçasına

Reel döviz kuru ile BTN → MWK çevirin

1.000 btn
20.703,60 mwk

1,000 BTN = 20,70 MWK

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Malavi kvaçasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MWK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → MWK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Malavi Kvaçası
1 BTN20,70360 MWK
5 BTN103,51800 MWK
10 BTN207,03600 MWK
20 BTN414,07200 MWK
50 BTN1.035,18000 MWK
100 BTN2.070,36000 MWK
250 BTN5.175,90000 MWK
500 BTN10.351,80000 MWK
1000 BTN20.703,60000 MWK
2000 BTN41.407,20000 MWK
5000 BTN103.518,00000 MWK
10000 BTN207.036,00000 MWK
Çevrim kurları Malavi Kvaçası / Bhutan Ngultrumu
1 MWK0,04830 BTN
5 MWK0,24150 BTN
10 MWK0,48301 BTN
20 MWK0,96602 BTN
50 MWK2,41504 BTN
100 MWK4,83008 BTN
250 MWK12,07520 BTN
500 MWK24,15040 BTN
1000 MWK48,30080 BTN
2000 MWK96,60160 BTN
5000 MWK241,50400 BTN
10000 MWK483,00800 BTN