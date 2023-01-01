نغولتروم بوتاني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل BTN إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
81.55 ttd

1.00000 BTN = 0.08155 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:51 UTC
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BTN إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065288.56541.437271.660870.957718.2085
1GBP1.1575411.233102.5171.663691.922511.1085821.0769
1USD0.93880.81103183.14441.34931.559210.8991517.094
1INR0.01129110.009754480.012027310.01622840.0187530.01081430.205594

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 BTN0.08155 TTD
5 BTN0.40775 TTD
10 BTN0.81551 TTD
20 BTN1.63102 TTD
50 BTN4.07755 TTD
100 BTN8.15510 TTD
250 BTN20.38775 TTD
500 BTN40.77550 TTD
1000 BTN81.55100 TTD
2000 BTN163.10200 TTD
5000 BTN407.75500 TTD
10000 BTN815.51000 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / نغولتروم بوتاني
1 TTD12.26230 BTN
5 TTD61.31150 BTN
10 TTD122.62300 BTN
20 TTD245.24600 BTN
50 TTD613.11500 BTN
100 TTD1226.23000 BTN
250 TTD3065.57500 BTN
500 TTD6131.15000 BTN
1000 TTD12262.30000 BTN
2000 TTD24524.60000 BTN
5000 TTD61311.50000 BTN
10000 TTD122623.00000 BTN