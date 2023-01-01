ألف نغولتروم بوتاني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

تحويل BTN إلى TTD بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
81.94 ttd

1.00000 BTN = 0.08194 TTD

متوسط سعر صرف السوق عند 7:47 UTC
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BTN إلى TTD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TTD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855351.080389.33541.467911.670870.9549518.4535
1GBP1.1691111.26295104.441.71611.953371.1164421.5735
1USD0.925650.791797182.6951.35881.546670.88417.0818
1INR0.01119380.009574910.012092610.01643150.01870330.01068990.206564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار ترينيداد وتوباغو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TTD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TTD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار ترينيداد وتوباغو
1 BTN0.08194 TTD
5 BTN0.40971 TTD
10 BTN0.81942 TTD
20 BTN1.63883 TTD
50 BTN4.09708 TTD
100 BTN8.19417 TTD
250 BTN20.48543 TTD
500 BTN40.97085 TTD
1000 BTN81.94170 TTD
2000 BTN163.88340 TTD
5000 BTN409.70850 TTD
10000 BTN819.41700 TTD
معدلات التحويل دولار ترينيداد وتوباغو / نغولتروم بوتاني
1 TTD12.20380 BTN
5 TTD61.01900 BTN
10 TTD122.03800 BTN
20 TTD244.07600 BTN
50 TTD610.19000 BTN
100 TTD1220.38000 BTN
250 TTD3050.95000 BTN
500 TTD6101.90000 BTN
1000 TTD12203.80000 BTN
2000 TTD24407.60000 BTN
5000 TTD61019.00000 BTN
10000 TTD122038.00000 BTN