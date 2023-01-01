نغولتروم بوتاني إلى دولار ليبيري

تحويل BTN إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٢٬٢٩٨٫٦٧ lrd

1.00000 BTN = 2.29867 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:44 UTC
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BTN إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.064788.53371.43661.65970.957618.2104
1GBP1.1576111.23255102.4911.663081.921361.1085321.0813
1USD0.939250.811326183.15371.34931.558850.899417.1038
1INR0.01129510.009756950.012025910.01622660.01874660.01081610.205689

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار ليبري
1 BTN2.29867 LRD
5 BTN11.49335 LRD
10 BTN22.98670 LRD
20 BTN45.97340 LRD
50 BTN114.93350 LRD
100 BTN229.86700 LRD
250 BTN574.66750 LRD
500 BTN1149.33500 LRD
1000 BTN2298.67000 LRD
2000 BTN4597.34000 LRD
5000 BTN11493.35000 LRD
10000 BTN22986.70000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / نغولتروم بوتاني
1 LRD0.43504 BTN
5 LRD2.17517 BTN
10 LRD4.35035 BTN
20 LRD8.70070 BTN
50 LRD21.75175 BTN
100 LRD43.50350 BTN
250 LRD108.75875 BTN
500 LRD217.51750 BTN
1000 LRD435.03500 BTN
2000 LRD870.07000 BTN
5000 LRD2175.17500 BTN
10000 LRD4350.35000 BTN