50 نغولتروم بوتاني إلى دولار ليبيري

تحويل BTN إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ btn
١١٤٫٨٨ lrd

1.00000 BTN = 2.29754 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:43 UTC
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BTN إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.079189.26791.465851.667080.9542518.4114
1GBP1.1689111.2614104.3491.713491.948711.1154321.5218
1USD0.92670.79277182.72441.35841.544880.884417.0618
1INR0.01120220.009583270.012088310.01642080.0186750.01069090.206249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار ليبري
1 BTN2.29754 LRD
5 BTN11.48770 LRD
10 BTN22.97540 LRD
20 BTN45.95080 LRD
50 BTN114.87700 LRD
100 BTN229.75400 LRD
250 BTN574.38500 LRD
500 BTN1148.77000 LRD
1000 BTN2297.54000 LRD
2000 BTN4595.08000 LRD
5000 BTN11487.70000 LRD
10000 BTN22975.40000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / نغولتروم بوتاني
1 LRD0.43525 BTN
5 LRD2.17624 BTN
10 LRD4.35248 BTN
20 LRD8.70496 BTN
50 LRD21.76240 BTN
100 LRD43.52480 BTN
250 LRD108.81200 BTN
500 LRD217.62400 BTN
1000 LRD435.24800 BTN
2000 LRD870.49600 BTN
5000 LRD2176.24000 BTN
10000 LRD4352.48000 BTN