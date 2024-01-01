Bhutan ngultrumundan Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile BTN → LRD çevirin

1.000 btn
2.308,41 lrd

1,000 BTN = 2,308 LRD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37718,8620,940,8031,3621,6841,547
1 CAD0,726113,6940,6820,5830,9881,2231,123
1 ZAR0,0530,07310,050,0430,0720,0890,082
1 EUR1,0641,46620,07110,8551,4491,7921,647

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Bhutan ngultrumundan Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Liberya Doları
1 BTN2,30841 LRD
5 BTN11,54205 LRD
10 BTN23,08410 LRD
20 BTN46,16820 LRD
50 BTN115,42050 LRD
100 BTN230,84100 LRD
250 BTN577,10250 LRD
500 BTN1.154,20500 LRD
1000 BTN2.308,41000 LRD
2000 BTN4.616,82000 LRD
5000 BTN11.542,05000 LRD
10000 BTN23.084,10000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Bhutan Ngultrumu
1 LRD0,43320 BTN
5 LRD2,16599 BTN
10 LRD4,33198 BTN
20 LRD8,66396 BTN
50 LRD21,65990 BTN
100 LRD43,31980 BTN
250 LRD108,29950 BTN
500 LRD216,59900 BTN
1000 LRD433,19800 BTN
2000 LRD866,39600 BTN
5000 LRD2.165,99000 BTN
10000 LRD4.331,98000 BTN