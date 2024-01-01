1 Liberya dolarından Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile LRD → BTN çevirin

1 lrd
0,43 btn

1,000L$ LRD = 0,4286Nu. BTN

08:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → BTNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,42950,4320
Düşük0,42840,4284
Ortalama0,42900,4300
Değişim-0.22%-0.65%
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1 LRD → BTN istatistikleri

LRD → BTN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4295, en düşük 0,4284 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4290 oldu. LRD → BTN kurundaki değişiklik -0.22 değerindeydi.

LRD → BTN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4320, en düşük 0,4284 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4300 oldu. LRD → BTN kurundaki değişiklik -0.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2510,9270,7821,33883,7361,683
1 CAD0,723113,1920,670,5650,96760,5271,216
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5880,092
1 EUR1,0791,49219,68310,8441,44390,3091,815

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

LRD → USD

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LRD → ZAR

LRD → EUR

LRD → GBP

LRD → SGD

LRD → INR

LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Bhutan Ngultrumu
1 LRD0,42858 BTN
5 LRD2,14291 BTN
10 LRD4,28581 BTN
20 LRD8,57162 BTN
50 LRD21,42905 BTN
100 LRD42,85810 BTN
250 LRD107,14525 BTN
500 LRD214,29050 BTN
1000 LRD428,58100 BTN
2000 LRD857,16200 BTN
5000 LRD2.142,90500 BTN
10000 LRD4.285,81000 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Liberya Doları
1 BTN2,33328 LRD
5 BTN11,66640 LRD
10 BTN23,33280 LRD
20 BTN46,66560 LRD
50 BTN116,66400 LRD
100 BTN233,32800 LRD
250 BTN583,32000 LRD
500 BTN1.166,64000 LRD
1000 BTN2.333,28000 LRD
2000 BTN4.666,56000 LRD
5000 BTN11.666,40000 LRD
10000 BTN23.332,80000 LRD