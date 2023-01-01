نغولتروم بوتاني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل BTN إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٬٣٢٠٫٨٣ bdt

1.00000 BTN = 1.32083 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 5:29 UTC
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BTN إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064788.51911.436871.660610.957618.2098
1GBP1.1573411.2322102.4451.662921.921861.1082721.0746
1USD0.939250.811557183.13991.349551.55970.8993517.1032
1INR0.0112970.009761340.012027910.01623230.01875990.01081730.205716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Bangladeshi Taka
1 BTN1.32083 BDT
5 BTN6.60415 BDT
10 BTN13.20830 BDT
20 BTN26.41660 BDT
50 BTN66.04150 BDT
100 BTN132.08300 BDT
250 BTN330.20750 BDT
500 BTN660.41500 BDT
1000 BTN1320.83000 BDT
2000 BTN2641.66000 BDT
5000 BTN6604.15000 BDT
10000 BTN13208.30000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / نغولتروم بوتاني
1 BDT0.75710 BTN
5 BDT3.78550 BTN
10 BDT7.57099 BTN
20 BDT15.14198 BTN
50 BDT37.85495 BTN
100 BDT75.70990 BTN
250 BDT189.27475 BTN
500 BDT378.54950 BTN
1000 BDT757.09900 BTN
2000 BDT1514.19800 BTN
5000 BDT3785.49500 BTN
10000 BDT7570.99000 BTN