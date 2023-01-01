5 نغولتروم بوتاني إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل BTN إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

٥ btn
٦٫٦٤ bdt

1.00000 BTN = 1.32713 BDT

متوسط سعر صرف السوق عند 4:26 UTC
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BTN إلى BDT مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BDT
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855451.078989.28981.465361.667160.954318.4148
1GBP1.1689811.2612104.3771.712961.948851.1155521.5263
1USD0.926850.792896182.761.35821.545240.884517.0681
1INR0.01119950.009580660.012083110.01641130.01867130.01068750.206236

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Bangladeshi Taka
1 BTN1.32713 BDT
5 BTN6.63565 BDT
10 BTN13.27130 BDT
20 BTN26.54260 BDT
50 BTN66.35650 BDT
100 BTN132.71300 BDT
250 BTN331.78250 BDT
500 BTN663.56500 BDT
1000 BTN1327.13000 BDT
2000 BTN2654.26000 BDT
5000 BTN6635.65000 BDT
10000 BTN13271.30000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / نغولتروم بوتاني
1 BDT0.75350 BTN
5 BDT3.76753 BTN
10 BDT7.53505 BTN
20 BDT15.07010 BTN
50 BDT37.67525 BTN
100 BDT75.35050 BTN
250 BDT188.37625 BTN
500 BDT376.75250 BTN
1000 BDT753.50500 BTN
2000 BDT1507.01000 BTN
5000 BDT3767.52500 BTN
10000 BDT7535.05000 BTN