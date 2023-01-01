نغولتروم بوتاني إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل BTN إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٢٢٦٫٨٥ szl

1.00000 BTN = 0.22685 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 6:52 UTC
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BTN إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863951.065388.57921.43731.66090.957918.2085
1GBP1.1574711.2329102.5151.663431.92221.1087421.0732
1USD0.93870.811096183.14951.34921.559090.8991517.0924
1INR0.01128930.009754670.012026510.01622620.01875040.01081370.205562

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Swazi Lilangeni
1 BTN0.22685 SZL
5 BTN1.13426 SZL
10 BTN2.26852 SZL
20 BTN4.53704 SZL
50 BTN11.34260 SZL
100 BTN22.68520 SZL
250 BTN56.71300 SZL
500 BTN113.42600 SZL
1000 BTN226.85200 SZL
2000 BTN453.70400 SZL
5000 BTN1134.26000 SZL
10000 BTN2268.52000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / نغولتروم بوتاني
1 SZL4.40816 BTN
5 SZL22.04080 BTN
10 SZL44.08160 BTN
20 SZL88.16320 BTN
50 SZL220.40800 BTN
100 SZL440.81600 BTN
250 SZL1102.04000 BTN
500 SZL2204.08000 BTN
1000 SZL4408.16000 BTN
2000 SZL8816.32000 BTN
5000 SZL22040.80000 BTN
10000 SZL44081.60000 BTN