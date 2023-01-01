100 نغولتروم بوتاني إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل BTN إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ btn
٢٢٫٧١ szl

1.00000 BTN = 0.22713 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 7:39 UTC
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BTN إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SZL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.855551.080389.32591.467911.670220.9551518.4331
1GBP1.1688411.2627104.4081.715761.952231.1164221.5453
1USD0.925650.791954182.68621.35881.546070.8841517.0629
1INR0.0111950.009577820.012093910.01643320.01869810.01069280.206357

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Swazi Lilangeni
1 BTN0.22713 SZL
5 BTN1.13565 SZL
10 BTN2.27130 SZL
20 BTN4.54260 SZL
50 BTN11.35650 SZL
100 BTN22.71300 SZL
250 BTN56.78250 SZL
500 BTN113.56500 SZL
1000 BTN227.13000 SZL
2000 BTN454.26000 SZL
5000 BTN1135.65000 SZL
10000 BTN2271.30000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / نغولتروم بوتاني
1 SZL4.40277 BTN
5 SZL22.01385 BTN
10 SZL44.02770 BTN
20 SZL88.05540 BTN
50 SZL220.13850 BTN
100 SZL440.27700 BTN
250 SZL1100.69250 BTN
500 SZL2201.38500 BTN
1000 SZL4402.77000 BTN
2000 SZL8805.54000 BTN
5000 SZL22013.85000 BTN
10000 SZL44027.70000 BTN