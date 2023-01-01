10 آلاف نغولتروم بوتاني إلى ليلانغيني سوازيلندي

تحويل BTN إلى SZL بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ btn
٢٬٢٧١٫٤٢ szl

1.00000 BTN = 0.22714 SZL

متوسط سعر صرف السوق عند 7:38 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BTN إلى SZL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SZL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.0803589.32971.468141.670690.955218.4376
1GBP1.168511.2624104.3831.715541.952221.1161521.5445
1USD0.925650.792142182.68591.358951.546430.8841517.0663
1INR0.01119450.009580130.01209410.01643510.01870250.01069290.206399

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليلانغيني سوازيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SZL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SZL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Swazi Lilangeni
1 BTN0.22714 SZL
5 BTN1.13571 SZL
10 BTN2.27142 SZL
20 BTN4.54284 SZL
50 BTN11.35710 SZL
100 BTN22.71420 SZL
250 BTN56.78550 SZL
500 BTN113.57100 SZL
1000 BTN227.14200 SZL
2000 BTN454.28400 SZL
5000 BTN1135.71000 SZL
10000 BTN2271.42000 SZL
معدلات التحويل Swazi Lilangeni / نغولتروم بوتاني
1 SZL4.40253 BTN
5 SZL22.01265 BTN
10 SZL44.02530 BTN
20 SZL88.05060 BTN
50 SZL220.12650 BTN
100 SZL440.25300 BTN
250 SZL1100.63250 BTN
500 SZL2201.26500 BTN
1000 SZL4402.53000 BTN
2000 SZL8805.06000 BTN
5000 SZL22012.65000 BTN
10000 SZL44025.30000 BTN