نغولتروم بوتاني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل BTN إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٩٧٫٠١ mop

1.00000 BTN = 0.09701 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 6:48 UTC
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BTN إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86371.064688.5261.436571.659810.957718.2079
1GBP1.1578111.2326102.4961.663271.921731.1088321.0812
1USD0.93930.811293183.15421.34941.559090.899517.103
1INR0.01129610.009756490.012025910.01622770.01874940.01081730.205678

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Macanese Pataca
1 BTN0.09701 MOP
5 BTN0.48504 MOP
10 BTN0.97007 MOP
20 BTN1.94015 MOP
50 BTN4.85037 MOP
100 BTN9.70074 MOP
250 BTN24.25185 MOP
500 BTN48.50370 MOP
1000 BTN97.00740 MOP
2000 BTN194.01480 MOP
5000 BTN485.03700 MOP
10000 BTN970.07400 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / نغولتروم بوتاني
1 MOP10.30850 BTN
5 MOP51.54250 BTN
10 MOP103.08500 BTN
20 MOP206.17000 BTN
50 MOP515.42500 BTN
100 MOP1030.85000 BTN
250 MOP2577.12500 BTN
500 MOP5154.25000 BTN
1000 MOP10308.50000 BTN
2000 MOP20617.00000 BTN
5000 MOP51542.50000 BTN
10000 MOP103085.00000 BTN