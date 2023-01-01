1 نغولتروم بوتاني إلى باتاكا ماكاوية

تحويل BTN إلى MOP بسعر الصرف الحقيقي

١ btn
٠٫١٠ mop

1.00000 BTN = 0.09766 MOP

متوسط سعر صرف السوق عند 6:36 UTC
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BTN إلى MOP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 MOP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85551.079289.27641.466261.66710.954218.4024
1GBP1.1689111.2615104.3571.713941.948711.1153721.511
1USD0.92660.792707182.72461.358651.544760.884217.0519
1INR0.01120120.009582480.012088310.01642380.01867350.01068850.206129

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى باتاكا ماكاوية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MOP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى MOP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / Macanese Pataca
1 BTN0.09766 MOP
5 BTN0.48832 MOP
10 BTN0.97664 MOP
20 BTN1.95327 MOP
50 BTN4.88317 MOP
100 BTN9.76635 MOP
250 BTN24.41587 MOP
500 BTN48.83175 MOP
1000 BTN97.66350 MOP
2000 BTN195.32700 MOP
5000 BTN488.31750 MOP
10000 BTN976.63500 MOP
معدلات التحويل Macanese Pataca / نغولتروم بوتاني
1 MOP10.23920 BTN
5 MOP51.19600 BTN
10 MOP102.39200 BTN
20 MOP204.78400 BTN
50 MOP511.96000 BTN
100 MOP1023.92000 BTN
250 MOP2559.80000 BTN
500 MOP5119.60000 BTN
1000 MOP10239.20000 BTN
2000 MOP20478.40000 BTN
5000 MOP51196.00000 BTN
10000 MOP102392.00000 BTN