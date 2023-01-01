نغولتروم بوتاني إلى ليف بلغاري

تحويل BTN إلى BGN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٢٢٫١١ bgn

1.00000 BTN = 0.02211 BGN

متوسط سعر صرف السوق عند 6:41 UTC
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BTN إلى BGN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 BGN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.864051.064788.51911.436871.660610.957618.2098
1GBP1.1573411.2322102.4451.662921.921861.1082721.0746
1USD0.939250.811557183.13991.349551.55970.8993517.1032
1INR0.0112970.009761340.012027910.01623230.01875990.01081730.205716

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى ليف بلغاري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BGN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى BGN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / لياف بلغاري
1 BTN0.02211 BGN
5 BTN0.11055 BGN
10 BTN0.22110 BGN
20 BTN0.44220 BGN
50 BTN1.10549 BGN
100 BTN2.21099 BGN
250 BTN5.52747 BGN
500 BTN11.05495 BGN
1000 BTN22.10990 BGN
2000 BTN44.21980 BGN
5000 BTN110.54950 BGN
10000 BTN221.09900 BGN
معدلات التحويل لياف بلغاري / نغولتروم بوتاني
1 BGN45.22850 BTN
5 BGN226.14250 BTN
10 BGN452.28500 BTN
20 BGN904.57000 BTN
50 BGN2261.42500 BTN
100 BGN4522.85000 BTN
250 BGN11307.12500 BTN
500 BGN22614.25000 BTN
1000 BGN45228.50000 BTN
2000 BGN90457.00000 BTN
5000 BGN226142.50000 BTN
10000 BGN452285.00000 BTN