Бутанские нгултрумы в болгарские левы
Сконвертируйте BTN в BGN по реальному обменному курсу
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|1 BTN в BGN
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0219
|0,0220
|Низкий
|0,0215
|0,0215
|В среднем
|0,0217
|0,0217
|Изменить
|-1.83%
|-2.53%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BTN к BGN
За последние 30 дней максимальный курс BTN к BGN составил 0,0219, а минимальный — 0,0215. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0217. Изменение курса BTN к BGN в процентном соотношении составило -1.83.
За последние 90 дней максимальный курс BTN к BGN составил 0,0220, а минимальный — 0,0215. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0217. Изменение курса BTN к BGN в процентном соотношении составило -2.53.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в болгарские левы
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Болгарский Лев / Бутанский нгултрум
|1 BGN
|46,60650 BTN
|5 BGN
|233,03250 BTN
|10 BGN
|466,06500 BTN
|20 BGN
|932,13000 BTN
|50 BGN
|2 330,32500 BTN
|100 BGN
|4 660,65000 BTN
|250 BGN
|11 651,62500 BTN
|500 BGN
|23 303,25000 BTN
|1000 BGN
|46 606,50000 BTN
|2000 BGN
|93 213,00000 BTN
|5000 BGN
|233 032,50000 BTN
|10000 BGN
|466 065,00000 BTN