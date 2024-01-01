1 бутанский нгултрум в болгарские левы

Сконвертируйте BTN в BGN по реальному обменному курсу

1 btn
0,02 bgn

Nu.1,000 BTN = лв0,02146 BGN

Среднерыночный курс в 22:52
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1 BTN в BGNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,02190,0220
Низкий0,02150,0215
В среднем0,02170,0217
Изменить-1.83%-2.53%
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Соотношение 1 BTN к BGN

За последние 30 дней максимальный курс BTN к BGN составил 0,0219, а минимальный — 0,0215. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0217. Изменение курса BTN к BGN в процентном соотношении составило -1.83.

За последние 90 дней максимальный курс BTN к BGN составил 0,0220, а минимальный — 0,0215. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0217. Изменение курса BTN к BGN в процентном соотношении составило -2.53.

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Популярные валюты

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,3718,2530,9180,7721,3441,6541,491
1 CAD0,73113,3210,670,5640,9811,2071,088
1 ZAR0,0550,07510,050,0420,0740,0910,082
1 EUR1,091,49319,89410,8421,4651,8031,625

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Как произвести расчет конвертации из бутанских нгултрумов в болгарские левы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BTN из выпадающего списка для исходной валюты и BGN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BTN в BGN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бутанский нгултрум

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Болгарский Лев
1 BTN0,02146 BGN
5 BTN0,10728 BGN
10 BTN0,21456 BGN
20 BTN0,42912 BGN
50 BTN1,07281 BGN
100 BTN2,14562 BGN
250 BTN5,36405 BGN
500 BTN10,72810 BGN
1000 BTN21,45620 BGN
2000 BTN42,91240 BGN
5000 BTN107,28100 BGN
10000 BTN214,56200 BGN
Обменные курсы Болгарский Лев / Бутанский нгултрум
1 BGN46,60650 BTN
5 BGN233,03250 BTN
10 BGN466,06500 BTN
20 BGN932,13000 BTN
50 BGN2 330,32500 BTN
100 BGN4 660,65000 BTN
250 BGN11 651,62500 BTN
500 BGN23 303,25000 BTN
1000 BGN46 606,50000 BTN
2000 BGN93 213,00000 BTN
5000 BGN233 032,50000 BTN
10000 BGN466 065,00000 BTN