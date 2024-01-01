История обменного курса бутанский нгултрум–болгарские левы

Обменный курс бутанский нгултрум/болгарские левы сейчас составляет 0,021, отражая изменение в размере 0.255% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость бутанский нгултрум оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.394% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс бутанский нгултрум/болгарские левы колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,022, и минимумом, равным 0,021, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.282% уменьшение стоимости.