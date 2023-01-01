نغولتروم بوتاني إلى دولار جزر سليمان

تحويل BTN إلى SBD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
١٠١٫٩٩ sbd

1.00000 BTN = 0.10199 SBD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:51 UTC
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BTN إلى SBD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 SBD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863851.0649588.55431.436941.660350.9576518.2036
1GBP1.1576111.23285102.5161.663481.922121.1085821.0736
1USD0.939050.811129183.15351.34931.559090.899217.0934
1INR0.01129250.009754590.01202610.01622660.01874950.01081370.205564

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى دولار جزر سليمان

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SBD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى SBD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / دولار جزر سليمان
1 BTN0.10199 SBD
5 BTN0.50995 SBD
10 BTN1.01991 SBD
20 BTN2.03982 SBD
50 BTN5.09955 SBD
100 BTN10.19910 SBD
250 BTN25.49775 SBD
500 BTN50.99550 SBD
1000 BTN101.99100 SBD
2000 BTN203.98200 SBD
5000 BTN509.95500 SBD
10000 BTN1019.91000 SBD
معدلات التحويل دولار جزر سليمان / نغولتروم بوتاني
1 SBD9.80481 BTN
5 SBD49.02405 BTN
10 SBD98.04810 BTN
20 SBD196.09620 BTN
50 SBD490.24050 BTN
100 SBD980.48100 BTN
250 SBD2451.20250 BTN
500 SBD4902.40500 BTN
1000 SBD9804.81000 BTN
2000 SBD19609.62000 BTN
5000 SBD49024.05000 BTN
10000 SBD98048.10000 BTN