Bhutan ngultrumundan Solomon Adaları dolarına

Reel döviz kuru ile BTN → SBD çevirin

1.000 btn
97,80 sbd

1,000 BTN = 0,09780 SBD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDNZDAUD
1 USD11,37718,8620,940,8031,3621,6841,547
1 CAD0,726113,6940,6820,5830,9881,2231,123
1 ZAR0,0530,07310,050,0430,0720,0890,082
1 EUR1,0641,46620,07110,8551,4491,7921,647

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Bhutan ngultrumundan Solomon Adaları dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SBD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → SBD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Solomon Adaları doları
1 BTN0,09780 SBD
5 BTN0,48899 SBD
10 BTN0,97798 SBD
20 BTN1,95596 SBD
50 BTN4,88989 SBD
100 BTN9,77979 SBD
250 BTN24,44948 SBD
500 BTN48,89895 SBD
1000 BTN97,79790 SBD
2000 BTN195,59580 SBD
5000 BTN488,98950 SBD
10000 BTN977,97900 SBD
Çevrim kurları Solomon Adaları doları / Bhutan Ngultrumu
1 SBD10,22520 BTN
5 SBD51,12600 BTN
10 SBD102,25200 BTN
20 SBD204,50400 BTN
50 SBD511,26000 BTN
100 SBD1.022,52000 BTN
250 SBD2.556,30000 BTN
500 SBD5.112,60000 BTN
1000 SBD10.225,20000 BTN
2000 SBD20.450,40000 BTN
5000 SBD51.126,00000 BTN
10000 SBD102.252,00000 BTN