نغولتروم بوتاني إلى شلن تنزاني

تحويل BTN إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 btn
30147.50 tzs

1.00000 BTN = 30.14750 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 6:44 UTC
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BTN إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065288.56541.437271.660870.957718.2085
1GBP1.1575411.233102.5171.663691.922511.1085821.0769
1USD0.93880.81103183.14441.34931.559210.8991517.094
1INR0.01129110.009754480.012027310.01622840.0187530.01081430.205594

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الشلن التنزاني
1 BTN30.14750 TZS
5 BTN150.73750 TZS
10 BTN301.47500 TZS
20 BTN602.95000 TZS
50 BTN1507.37500 TZS
100 BTN3014.75000 TZS
250 BTN7536.87500 TZS
500 BTN15073.75000 TZS
1000 BTN30147.50000 TZS
2000 BTN60295.00000 TZS
5000 BTN150737.50000 TZS
10000 BTN301475.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / نغولتروم بوتاني
1 TZS0.03317 BTN
5 TZS0.16585 BTN
10 TZS0.33170 BTN
20 TZS0.66341 BTN
50 TZS1.65851 BTN
100 TZS3.31703 BTN
250 TZS8.29257 BTN
500 TZS16.58515 BTN
1000 TZS33.17030 BTN
2000 TZS66.34060 BTN
5000 TZS165.85150 BTN
10000 TZS331.70300 BTN