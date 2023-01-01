10 نغولتروم بوتاني إلى شلن تنزاني

تحويل BTN إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

١٠ btn
٣٠٢٫٩١ tzs

1.00000 BTN = 30.29120 TZS

متوسط سعر صرف السوق عند 7:26 UTC
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BTN إلى TZS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 TZS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85531.079889.28811.467451.670740.954818.4556
1GBP1.1691811.2625104.3951.715741.953431.1163321.5783
1USD0.92610.792079182.68951.3591.547270.884217.0917
1INR0.01119970.009578960.012093410.0164350.01871180.0106930.206697

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / الشلن التنزاني
1 BTN30.29120 TZS
5 BTN151.45600 TZS
10 BTN302.91200 TZS
20 BTN605.82400 TZS
50 BTN1514.56000 TZS
100 BTN3029.12000 TZS
250 BTN7572.80000 TZS
500 BTN15145.60000 TZS
1000 BTN30291.20000 TZS
2000 BTN60582.40000 TZS
5000 BTN151456.00000 TZS
10000 BTN302912.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / نغولتروم بوتاني
1 TZS0.03301 BTN
5 TZS0.16506 BTN
10 TZS0.33013 BTN
20 TZS0.66026 BTN
50 TZS1.65064 BTN
100 TZS3.30129 BTN
250 TZS8.25322 BTN
500 TZS16.50645 BTN
1000 TZS33.01290 BTN
2000 TZS66.02580 BTN
5000 TZS165.06450 BTN
10000 TZS330.12900 BTN