Bhutan ngultrumundan Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile BTN → TZS çevirin

1.000 btn
30.797,40 tzs

1,000 BTN = 30,80 TZS

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bhutan ngultrumundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BTN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BTN → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bhutan ngultrumu için en iyi döviz çiftleri

BTN → USD

BTN → CAD

BTN → ZAR

BTN → EUR

BTN → GBP

BTN → SGD

BTN → NZD

BTN → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Tanzanya Şilini
1 BTN30,79740 TZS
5 BTN153,98700 TZS
10 BTN307,97400 TZS
20 BTN615,94800 TZS
50 BTN1.539,87000 TZS
100 BTN3.079,74000 TZS
250 BTN7.699,35000 TZS
500 BTN15.398,70000 TZS
1000 BTN30.797,40000 TZS
2000 BTN61.594,80000 TZS
5000 BTN153.987,00000 TZS
10000 BTN307.974,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Bhutan Ngultrumu
1 TZS0,03247 BTN
5 TZS0,16235 BTN
10 TZS0,32470 BTN
20 TZS0,64940 BTN
50 TZS1,62351 BTN
100 TZS3,24702 BTN
250 TZS8,11755 BTN
500 TZS16,23510 BTN
1000 TZS32,47020 BTN
2000 TZS64,94040 BTN
5000 TZS162,35100 BTN
10000 TZS324,70200 BTN