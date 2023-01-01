100 Tanzanya şilininden Bhutan ngultrumuna
Reel döviz kuru ile TZS → BTN çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Tanzanya şilininden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Tanzanya Şilini
|1 BTN
|30.21730 TZS
|5 BTN
|151.08650 TZS
|10 BTN
|302.17300 TZS
|20 BTN
|604.34600 TZS
|50 BTN
|1510.86500 TZS
|100 BTN
|3021.73000 TZS
|250 BTN
|7554.32500 TZS
|500 BTN
|15108.65000 TZS
|1000 BTN
|30217.30000 TZS
|2000 BTN
|60434.60000 TZS
|5000 BTN
|151086.50000 TZS
|10000 BTN
|302173.00000 TZS