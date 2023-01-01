50 Tanzanya şilininden Bhutan ngultrumuna

Reel döviz kuru ile TZS → BTN çevirin

50 tzs
1,65 btn

1.00000 TZS = 0.03309 BTN

20:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
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TZS → BTN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 TZS → 0 BTN
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tanzanya şilininden Bhutan ngultrumuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TZS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BTN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TZS → BTN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Tanzanya şilini

TZS → USD

TZS → SGD

TZS → CAD

TZS → AUD

TZS → GBP

TZS → ZAR

TZS → INR

TZS → EUR

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plane
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Bhutan Ngultrumu
1 TZS0.03309 BTN
5 TZS0.16547 BTN
10 TZS0.33094 BTN
20 TZS0.66187 BTN
50 TZS1.65468 BTN
100 TZS3.30937 BTN
250 TZS8.27342 BTN
500 TZS16.54685 BTN
1000 TZS33.09370 BTN
2000 TZS66.18740 BTN
5000 TZS165.46850 BTN
10000 TZS330.93700 BTN
Çevrim kurları Bhutan Ngultrumu / Tanzanya Şilini
1 BTN30.21730 TZS
5 BTN151.08650 TZS
10 BTN302.17300 TZS
20 BTN604.34600 TZS
50 BTN1510.86500 TZS
100 BTN3021.73000 TZS
250 BTN7554.32500 TZS
500 BTN15108.65000 TZS
1000 BTN30217.30000 TZS
2000 BTN60434.60000 TZS
5000 BTN151086.50000 TZS
10000 BTN302173.00000 TZS