50 танзанийских шиллингов в бутанские нгултрумы

Сконвертируйте TZS в BTN по реальному обменному курсу

tzs1,000 TZS = Nu.0,03168 BTN

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса TZS к BTN

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BTN
1 TZS в BTNПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03170,0317
Низкий0,03080,0306
В среднем0,03100,0309
Изменение2.62%2.03%
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Соотношение 1 TZS к BTN

За последние 30 дней максимальный курс TZS к BTN составил 0,0317, а минимальный — 0,0308. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0310. Изменение курса TZS к BTN в процентном соотношении составило 2.62.

За последние 90 дней максимальный курс TZS к BTN составил 0,0317, а минимальный — 0,0306. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0309. Изменение курса TZS к BTN в процентном соотношении составило 2.03.

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Популярные валюты

 USDSGDCADAUDGBPZARINREUR
1 USD11,3271,3911,5190,77417,63184,3820,933
1 SGD0,75411,0481,1450,58413,28763,5910,703
1 CAD0,7190,95411,0920,55712,67560,6630,671
1 AUD0,6580,8730,91610,5111,60555,540,614

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Как произвести расчет конвертации из танзанийских шиллингов в бутанские нгултрумы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TZS из выпадающего списка для исходной валюты и BTN из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TZS в BTN, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для танзанийских шиллингов

TZS в USD

TZS в SGD

TZS в CAD

TZS в AUD

TZS в GBP

TZS в ZAR

TZS в INR

TZS в EUR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Танзанийский шиллинг / Бутанский нгултрум
1 TZS0,03168 BTN
5 TZS0,15839 BTN
10 TZS0,31678 BTN
20 TZS0,63355 BTN
50 TZS1,58388 BTN
100 TZS3,16776 BTN
250 TZS7,91940 BTN
500 TZS15,83880 BTN
1000 TZS31,67760 BTN
2000 TZS63,35520 BTN
5000 TZS158,38800 BTN
10000 TZS316,77600 BTN
Обменные курсы Бутанский нгултрум / Танзанийский шиллинг
1 BTN31,56810 TZS
5 BTN157,84050 TZS
10 BTN315,68100 TZS
20 BTN631,36200 TZS
50 BTN1 578,40500 TZS
100 BTN3 156,81000 TZS
250 BTN7 892,02500 TZS
500 BTN15 784,05000 TZS
1000 BTN31 568,10000 TZS
2000 BTN63 136,20000 TZS
5000 BTN157 840,50000 TZS
10000 BTN315 681,00000 TZS