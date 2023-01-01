نغولتروم بوتاني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل BTN إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ btn
٤٤٠٫١٠ uah

1.00000 BTN = 0.44010 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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BTN إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.065288.56541.437271.660870.957718.2085
1GBP1.1575411.233102.5171.663691.922511.1085821.0769
1USD0.93880.81103183.14441.34931.559210.8991517.094
1INR0.01129110.009754480.012027310.01622840.0187530.01081430.205594

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ngultrum البوتانية

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BTN إلى ZAR

BTN إلى EUR

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BTN إلى SGD

BTN إلى NZD

BTN إلى AUD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / هريفنيا الأوكرانية
1 BTN0.44010 UAH
5 BTN2.20050 UAH
10 BTN4.40100 UAH
20 BTN8.80200 UAH
50 BTN22.00500 UAH
100 BTN44.01000 UAH
250 BTN110.02500 UAH
500 BTN220.05000 UAH
1000 BTN440.10000 UAH
2000 BTN880.20000 UAH
5000 BTN2200.50000 UAH
10000 BTN4401.00000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / نغولتروم بوتاني
1 UAH2.27221 BTN
5 UAH11.36105 BTN
10 UAH22.72210 BTN
20 UAH45.44420 BTN
50 UAH113.61050 BTN
100 UAH227.22100 BTN
250 UAH568.05250 BTN
500 UAH1136.10500 BTN
1000 UAH2272.21000 BTN
2000 UAH4544.42000 BTN
5000 UAH11361.05000 BTN
10000 UAH22722.10000 BTN