100 هريفنا أوكرانية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل UAH إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

100 uah
215.66 btn

1.000 UAH = 2.157 BTN

Mid-market exchange rate at 06:06
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٦٨١٫٤٧٤١٫٦٥٢٠٫٩٥٩١٨٫٣٥١
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٢١٫٧٢٦١٫٩٣٤١٫١٢٣٢١٫٤٨٢
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٧٣١٫٣٤٩١٫٥١١٠٫٨٧٨١٦٫٧٩٢
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / نغولتروم بوتاني
1 UAH٢٫١٥٦٥٥ BTN
5 UAH١٠٫٧٨٢٧٥ BTN
10 UAH٢١٫٥٦٥٥٠ BTN
20 UAH٤٣٫١٣١٠٠ BTN
50 UAH١٠٧٫٨٢٧٥٠ BTN
100 UAH٢١٥٫٦٥٥٠٠ BTN
250 UAH٥٣٩٫١٣٧٥٠ BTN
500 UAH١٬٠٧٨٫٢٧٥٠٠ BTN
1000 UAH٢٬١٥٦٫٥٥٠٠٠ BTN
2000 UAH٤٬٣١٣٫١٠٠٠٠ BTN
5000 UAH١٠٬٧٨٢٫٧٥٠٠٠ BTN
10000 UAH٢١٬٥٦٥٫٥٠٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / هريفنيا الأوكرانية
1 BTN٠٫٤٦٣٧٠ UAH
5 BTN٢٫٣١٨٥١ UAH
10 BTN٤٫٦٣٧٠٣ UAH
20 BTN٩٫٢٧٤٠٦ UAH
50 BTN٢٣٫١٨٥١٥ UAH
100 BTN٤٦٫٣٧٠٣٠ UAH
250 BTN١١٥٫٩٢٥٧٥ UAH
500 BTN٢٣١٫٨٥١٥٠ UAH
1000 BTN٤٦٣٫٧٠٣٠٠ UAH
2000 BTN٩٢٧٫٤٠٦٠٠ UAH
5000 BTN٢٬٣١٨٫٥١٥٠٠ UAH
10000 BTN٤٬٦٣٧٫٠٣٠٠٠ UAH