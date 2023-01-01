10 آلاف نغولتروم بوتاني إلى هريفنا أوكرانية

تحويل BTN إلى UAH بسعر الصرف الحقيقي

10000 btn
4421.99 uah

1.00000 BTN = 0.44220 UAH

متوسط سعر صرف السوق عند 11:30 UTC
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BTN إلى UAH مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BTN → 0 UAH
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85531.0797589.28461.467381.670530.954818.4524
1GBP1.1691811.26245104.3921.715671.95321.1163321.5746
1USD0.926150.792111182.69011.3591.547150.8842517.0895
1INR0.01120010.009579270.012093410.01643490.01871020.01069350.206669

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل نغولتروم بوتاني إلى هريفنا أوكرانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BTN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و UAH في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BTN الحالي إلى UAH وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / هريفنيا الأوكرانية
1 BTN0.44220 UAH
5 BTN2.21100 UAH
10 BTN4.42199 UAH
20 BTN8.84398 UAH
50 BTN22.10995 UAH
100 BTN44.21990 UAH
250 BTN110.54975 UAH
500 BTN221.09950 UAH
1000 BTN442.19900 UAH
2000 BTN884.39800 UAH
5000 BTN2210.99500 UAH
10000 BTN4421.99000 UAH
معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / نغولتروم بوتاني
1 UAH2.26143 BTN
5 UAH11.30715 BTN
10 UAH22.61430 BTN
20 UAH45.22860 BTN
50 UAH113.07150 BTN
100 UAH226.14300 BTN
250 UAH565.35750 BTN
500 UAH1130.71500 BTN
1000 UAH2261.43000 BTN
2000 UAH4522.86000 BTN
5000 UAH11307.15000 BTN
10000 UAH22614.30000 BTN