ألف هريفنا أوكرانية إلى نغولتروم بوتاني

تحويل UAH إلى BTN بسعر الصرف الحقيقي

1,000 uah
2,156.58 btn

1.000 UAH = 2.157 BTN

Mid-market exchange rate at 06:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR1٠٫٨٥٤١٫٠٩٣٩٠٫٥٧٢١٫٤٧٤١٫٦٥١٠٫٩٥٩١٨٫٣٥
1 GBP١٫١٧١1١٫٢٧٩١٠٦٫٠٢١٫٧٢٦١٫٩٣٣١٫١٢٣٢١٫٤٨
1 USD٠٫٩١٥٠٫٧٨٢1٨٢٫٨٧٧١٫٣٤٩١٫٥١١٠٫٨٧٨١٦٫٧٩١
1 INR٠٫٠١١٠٫٠٠٩٠٫٠١٢1٠٫٠١٦٠٫٠١٨٠٫٠١١٠٫٢٠٣

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل هريفنا أوكرانية إلى نغولتروم بوتاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار UAH في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BTN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل UAH الحالي إلى BTN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل هريفنيا الأوكرانية / نغولتروم بوتاني
1 UAH٢٫١٥٦٥٨ BTN
5 UAH١٠٫٧٨٢٩٠ BTN
10 UAH٢١٫٥٦٥٨٠ BTN
20 UAH٤٣٫١٣١٦٠ BTN
50 UAH١٠٧٫٨٢٩٠٠ BTN
100 UAH٢١٥٫٦٥٨٠٠ BTN
250 UAH٥٣٩٫١٤٥٠٠ BTN
500 UAH١٬٠٧٨٫٢٩٠٠٠ BTN
1000 UAH٢٬١٥٦٫٥٨٠٠٠ BTN
2000 UAH٤٬٣١٣٫١٦٠٠٠ BTN
5000 UAH١٠٬٧٨٢٫٩٠٠٠٠ BTN
10000 UAH٢١٬٥٦٥٫٨٠٠٠٠ BTN
معدلات التحويل نغولتروم بوتاني / هريفنيا الأوكرانية
1 BTN٠٫٤٦٣٧٠ UAH
5 BTN٢٫٣١٨٤٨ UAH
10 BTN٤٫٦٣٦٩٦ UAH
20 BTN٩٫٢٧٣٩٢ UAH
50 BTN٢٣٫١٨٤٨٠ UAH
100 BTN٤٦٫٣٦٩٦٠ UAH
250 BTN١١٥٫٩٢٤٠٠ UAH
500 BTN٢٣١٫٨٤٨٠٠ UAH
1000 BTN٤٦٣٫٦٩٦٠٠ UAH
2000 BTN٩٢٧٫٣٩٢٠٠ UAH
5000 BTN٢٬٣١٨٫٤٨٠٠٠ UAH
10000 BTN٤٬٦٣٦٫٩٦٠٠٠ UAH